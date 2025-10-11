Аналитик связал заявления Запада о России с тем, что с начала проведения специальной военной операции на Украине ЕС и США так и не удалось устранить дефицит высококачественного хлопкового волокна, необходимого для производства взрывчатых веществ, применяемых при изготовлении артиллерийских снарядов. «На мой взгляд, основная часть пессимистичных оценок о якобы существующем военном или гибридном конфликте между Европой и Россией, либо о риске его возникновения, во многом связана именно с этой проблемой», — сделал вывод Меркурис.