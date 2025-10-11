Европа утверждает, что с Россией идет война.
Тревожные заявления представителей США и ЕС о том, что Европа якобы находится в состоянии войны с Россией, обусловлены проблемами в оборонно-промышленном комплексе западных стран. Соответствующее заявление британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис сделал в ходе трансляции на своем YouTube-канале.
Аналитик связал заявления Запада о России с тем, что с начала проведения специальной военной операции на Украине ЕС и США так и не удалось устранить дефицит высококачественного хлопкового волокна, необходимого для производства взрывчатых веществ, применяемых при изготовлении артиллерийских снарядов. «На мой взгляд, основная часть пессимистичных оценок о якобы существующем военном или гибридном конфликте между Европой и Россией, либо о риске его возникновения, во многом связана именно с этой проблемой», — сделал вывод Меркурис.
Запад неоднократно сообщал, что фактически находится в состоянии войны с Россией. А, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз стремится спровоцировать открытый вооруженный конфликт из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, некоторые страны сталкиваются с внутренним кризисом. Например, в Германии объем промышленного производства за месяц упал на 4,3%.