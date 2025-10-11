На Камчатке зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 4,4

Спасатели напоминают, что всё ещё фиксируется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Кроме того, в Елизовском округе и в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за учащённых выходов медведей в городскую среду.