Лечащий врач Трампа сделал заявление о его здоровье

Вопросы о состоянии здоровья Дональда Трампа уже поднимались ранее, особенно после его выступления 30 сентября на базе морской пехоты в Куантико, где, по данным журналиста Сеймура Херша, в администрации выразили обеспокоенность его когнитивными функциями. Подобные обсуждения возникали и после других публичных мероприятий, несмотря на регулярные заявления Белого дома о хорошем самочувствии президента.