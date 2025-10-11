У экс-главного кадровика МО России генерала Кузнецова нашли серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью около 180 тысяч рублей изъяли при обысках у экс-начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом в субботу, 11 октября, сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Уточняется, что во время следственных действий у обвиняемого обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Также у него нашли коллекцию из более 80 серебряных монет. Среди них — наборы из Танзании и Казахстана, говорится в статье.
8 октября сообщалось, что представители Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Кузнецова. Его обвиняют в получении взятки в размере 80 миллионов рублей от бизнесмена из Краснодара Левы Мартиросяна.
По данным правоохранителей, предприниматель подкупил Кузнецова и передал ему во владение земельный участок и одно строение в Краснодарском крае. Взамен бывший кадровик Минобороны пообещал Мартиросяну, что у того не будет проблем с заключением госконтрактов.
Силовики провели обыски в доме Кузнецова, где нашли предметы роскоши, включая коллекционные часы и монеты из золота. Стоимость имущества оценили более чем в 260 миллионов рублей. Обвиняемый объяснил следователям происхождение своих активов.