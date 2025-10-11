Ричмонд
В МЧС рассказали о ходе поисков семьи Усольцевых под Красноярском

Поисковые группы продолжают масштабную операцию по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края.

Поисковые группы продолжают масштабную операцию по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края. Как сообщили ТАСС в региональном Главном управлении МЧС, на данный момент обследовано уже более 5 тысяч километров таёжных дорог и троп, а также 418 квадратных километров лесного массива.

За последние сутки поисковики преодолели 284,2 километра дорог и осмотрели 36 квадратных километров леса, однако результатов это пока не принесло.

Напомним, что 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка около посёлка Кутурчин Партизанского района, после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции задействованы сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, волонтёры и местные жители.

Ранее были раскрыты шокирующие подробности содержания россиянки в рабстве в Мьянме.

