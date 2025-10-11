Опасный псих: выбросивший в окно дочь уфимец пугал диким поведением в суде

В тихом уфимском дворе на улице Ульяновых детские игрушки смешались с осколками телевизора и разорванными семейными фотографиями. Все это, а также трехлетнюю дочь Полину, 34-летний уфимец Андрей Андреев выбросил из окна четвертого этажа.
Психиатр Шуров в беседе с aif.ru рассказал, что стоит за диким поведением отца.
Выбросил из окна ребенка.
Утро 9 октября в тихом уфимском дворе на улице Ульяновых началось с тревожного звука падающих предметов. Жильцы дома № 11/3, проснувшись от странного шума, наблюдали сюрреалистическую картину: с балкона четвертого этажа летели вещи — телевизор, коробки, детские игрушки, коляска.
Спустя некоторое время из окна полетело то, что заставило сжаться сердца очевидцев — трехлетняя девочка. Андреев, оставшийся один с дочерью, пока его жена со 7-летним сыном находилась в Калининграде на реабилитации, выбросил собственного ребенка на улицу.
Малышка выжила, вероятно, потому, что упала на землю, а не на асфальт. Приехавшая на вызов скорая помощь доставила ее в больницу.
Знакомые назвали произошедшее странным, поскольку, по их словам, Андреев обожал дочь. Семья, по их словам, была самой обычной. Папа работал электриком, мама — преподавателем английского языка. Такого поворота событий не ожидал никто.
Между жизнью и смертью.
Девочку в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой экстренно доставили в городскую детскую клиническую больницу № 17. Нейрохирурги провели сложную операцию, которая длилась около двух часов.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, однако малышка еще остается в реанимации под постоянным наблюдением. Медики продолжают бороться за ее жизнь.
Специалисты отмечают, что произошедшее нанесло ребенку не только физический вред, но и психический, поскольку девочку пытался убить собственный отец. Местный СК завел уголовное дело именно по статье о покушении на убийство.
Странное поведение отца.
При задержании Андреев находился в неадекватном состоянии — он был голым и не мог внятно объяснить свои действия. Позднее, придя в себя, он отметил, что у него «сдали нервы».
Особое недоумение и тревогу вызвало поведение мужчины во время судебного заседания. Андреев дергался, корчился и показывал средний палец журналистам. Суд принял решение отправить его в СИЗО до 9 декабря.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что в организме мужчины не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. При допросе подозреваемый отказался идти на контакт и не давал никаких показаний.
Назначены судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.
Следователи и эксперты выдвигают различные версии произошедшего. Основная из них — внезапное обострение психического заболевания. Известно, что15 лет назад Андреев состоял на учете у психиатра.
Врач-психиатр Василий Шуров, комментируя случай в беседе с aif.ru, отметил, что странное поведение мужчины вряд ли является симуляцией.
«Это может быть острый психоз или последствия употребления наркотиков. Я склоняюсь к тому, что мужчина был в невменяемом состоянии. Он разгромил квартиру, все выкинул в окно, выкинул и ребенка. Это психотическая симптоматика», — отметил эксперт.
Шуров добавил, что подобное психическое отклонение не могли не заметить родственники обвиняемого. По словам врача, они должны были забить тревогу из-за состояния Андреева гораздо раньше, чем он скинул свою дочь.
Семейный портрет в противоречивых тонах.
Соседи и знакомые семьи описывают Андреева противоречиво. С одной стороны, многие отмечают, что мужчина злоупотреблял алкоголем. С другой — электрик по профессии, работавший в вузе, который всегда был приветлив и внимателен к детям.
Одна из знакомых семьи рассказывает: «Папа девочку на руках носил. В садик приводил, забирал. Вчера еще видела их, все нормально было».
Сейчас, пока о четырехлетней девочке заботятся врачи, отец пострадавшей находится под куда более суровым присмотром. Его заключили под стражу до 9 декабря.
Ранее сообщалось, что момент, как житель Уфы выкидывает из окна трехлетнюю дочь, попал на видео.