В Андижане задержан заместитель хокима при получении взятки

По данным следствия, заместитель хокима пообещал одному из местных предпринимателей содействие в оформлении участка вдоль большой трассы. Для этого чиновник собирался перевести арык длиной 400 метров в закрытую систему, а на освобождённой земле площадью 60 соток — выделить восемь участков под торговые павильоны по 30 квадратных метров каждый.