В Андижане задержан заместитель хокима при получении взятки

Как установили сотрудники СГБ, чиновник, не стесняясь пользоваться своим служебным положением, решил подзаработать на выделении земли для строительства торговых павильонов.
По данным следствия, заместитель хокима пообещал одному из местных предпринимателей содействие в оформлении участка вдоль большой трассы. Для этого чиновник собирался перевести арык длиной 400 метров в закрытую систему, а на освобождённой земле площадью 60 соток — выделить восемь участков под торговые павильоны по 30 квадратных метров каждый.
За «решение вопроса» он потребовал 15 тысяч долларов. В качестве предоплаты чиновник получил 200 долларов, остальную сумму договорились передать позже.
Сделка под контролем сотрудников Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре обернулась для чиновника фиаско: в момент получения оставшихся 14 800 долларов заместитель хокима был задержан с поличным, деньги изъяты в качестве вещественных доказательств.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по нескольким серьёзным статьям: части 3 (пункты «а», «в») статьи 168 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения ему избрана самая строгая — заключение под стражу. Следственные действия продолжаются.