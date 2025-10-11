В Братске пешеход погиб, попав под колеса сразу двух автомобилей

В Братске накануне вечером 10 октября произошла смертельная авария, в результате которой погиб пешеход. Трагедия случилась на Индустриальном проезде. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Предварительно установлено, что водитель иномарки «Хонда ЦРВ» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого на 62-летнего пенсионера совершил наезд автомобиль «Хонда Аккорд», — говорится в сообщении.
Мужчина скончался от полученных травм на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и условия произошедшего.