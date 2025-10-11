В деле обвиняемых в покушении на Симоньнян появилась новая статья

Ранее публиковалась информация о том, что совместными действиями ФСБ, МВД и Следственного комитета было предотвращено запланированное покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны участники неонацистской группировки «Параграф-88», которые действовали по заказу СБУ за вознаграждение в 1,5 млн рублей. Подробнее об произошедшем — в материалах издания Царьград.