Таролог заявила, что Усольцевых найдут с 21 по 40 день с их исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью 28 сентября выдвинулись в короткий поход к скалам Буратино — популярному, исхоженному туристами месту, расположенному недалеко от посёлка Кутурчин. Семья планировала непродолжительную прогулку, однако с тех пор их никто не видел. На окраине посёлка лишь обнаружили их автомобиль. Поиски Усольцевых, в которых принимают участие сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, а также задействована авиация, продолжаются, не прекращаются они и ночью.