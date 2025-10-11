Таролог заявила, что Усольцевых найдут с 21 по 40 день с их исчезновения

Таролог Елена, подключившийся к поискам в лесах Красноярского края Усольцевых, считает, что семью найдут в период с 21 по 40 день с момента их исчезновения.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью 28 сентября выдвинулись в короткий поход к скалам Буратино — популярному, исхоженному туристами месту, расположенному недалеко от посёлка Кутурчин. Семья планировала непродолжительную прогулку, однако с тех пор их никто не видел. На окраине посёлка лишь обнаружили их автомобиль. Поиски Усольцевых, в которых принимают участие сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, а также задействована авиация, продолжаются, не прекращаются они и ночью.
«Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору. Думаю, семью найдут между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения», — сказала таролог в беседе с aif.ru.
Напомним, инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко сообщил, что в месте пропажи Усольцевых есть риск упасть в расщелины скал.