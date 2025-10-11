Над Ростовской областью отражена массированная атака ВСУ

В ночь на 11 октября подразделения ПВО успешно отразили крупномасштабную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, уничтожив и перехватив беспилотники над несколькими районами региона. Повреждений на земле зафиксировано не было, пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.