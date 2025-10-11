Альпинист Кулеш рассказал, почему семья Усольцевых могла погибнуть

Алексей Кулеш, профессиональный турист и альпинист, поделился с aif.ru своими мыслями о том, почему семья Усольцевых могла погибнуть. По его мнению, они, скорее всего, пытались укрыться от холода, снега и дождя, забившись в узкую щель между камнями — не в полноценные пещеры, а просто в небольшие расщелины или навесы.
Погода резко ухудшилась. Когда семья начала прогулку, было около 26 градусов тепла, но на той высоте, куда поднялись Усольцевы, стало намного холоднее — пошел мокрый снег.
«К сожалению, я думаю, их уже не удастся найти живыми, — сказал Кулеш. — Замерзая от холода и в панике, они наверняка спрятались в такой щели. Это трагическое совпадение: маленький ребёнок на руках, внезапное похолодание, отсутствие тёплой одежды — всё вместе привело, вероятнее всего, к их гибели».
Он также отметил, что поисковые работы с квадрокоптерами и тепловизорами начались довольно поздно, что осложнило задачу.
В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября у скального массива Буратинка близ поселка Кутурчин. В эксклюзивном интервью krsk.aif.ru местный охотник и следопыт Алексей Фролкин, участвовавший в поисках, рассказал, почему эта история ставит в тупик даже бывалых таежников, и развеял главные мифы о происшествии.