Альпинист Кулеш рассказал, почему семья Усольцевых могла погибнуть

Алексей Кулеш, профессиональный турист и альпинист, поделился с aif.ru своими мыслями о том, почему семья Усольцевых могла погибнуть. По его мнению, они, скорее всего, пытались укрыться от холода, снега и дождя, забившись в узкую щель между камнями — не в полноценные пещеры, а просто в небольшие расщелины или навесы.