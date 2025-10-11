Пушкина признали на Украине пропагандой российского империализма.
Украинские власти официально признали русского поэта Александра Пушкина и все связанные с ним объекты пропагандой «российского империализма». Соответствующее положение содержится в материалах Института национальной памяти Украины.
«В сентябре в Одесской области переименовали названия последних двух улиц, которые продолжали носить имя Пушкина», — сообщает информагентство. Согласно документу, все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Пушкиным, подлежат обязательной «декоммунизации».
Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников советским и российским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года политика открытого вытеснения русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилилась.
Ранее Украинский Институт национальной памяти также признал Бородинскую битву и связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». Согласно опубликованным материалам, все памятные объекты и географические названия, связанные со сражением, подлежат обязательной декоммунизации в соответствии с украинским законодательством. Подробнее об этой теме рассказывает издание Взгляд.