В трассе в Омской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют правоохранители. Не исключено и то, что водитель ВАЗа просто не справился с управлением в связи с погодными условиями и гололедицей на дороге. В регионе уже на данный момент произошло больше 70 ДТП.