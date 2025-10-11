В трассе в Омской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило в пятницу, 10 октября, в 18:50. ДТП произошло на автодороге Челябинск — Новосибирск в районе 752 километра. Столкнулись ВАЗ-21065 и «Рено Логан», в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель ВАЗа и пассажиры иномарки, в том числе ребенок.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21065 при движении по автодороге Челябинск — Новосибирск в районе 752 километра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Рено Логан».
В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в иномарке, три пассажира. В том числе ребенок, которому всего несколько месяцев. Они доставлены в больницу. Помощь понадобилась и водителю ВАЗа. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют правоохранители. Не исключено и то, что водитель ВАЗа просто не справился с управлением в связи с погодными условиями и гололедицей на дороге. В регионе уже на данный момент произошло больше 70 ДТП.
«В настоящее время на территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега, порывистого ветра. В ночное время ожидается понижение температуры воздуха, что ведет к образованию гололеда на проезжей части», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают омичей сейчас быть максимально бдительными на дорогах. И в случае, если есть возможность отложить дальние поездки, сделать это.