Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, речь идёт о массированной атаке.
Слюсарь уточнил, что силы противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали беспилотники ВСУ на территории нескольких районов.
Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. По его словам, разрушения не зафиксированы.
«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получили жилые дома, школа и детский сад. Есть один пострадавший.