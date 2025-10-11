Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.