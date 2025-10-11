Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

В результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, речь идёт о массированной атаке.

Слюсарь уточнил, что силы противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали беспилотники ВСУ на территории нескольких районов.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. По его словам, разрушения не зафиксированы.

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получили жилые дома, школа и детский сад. Есть один пострадавший.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше