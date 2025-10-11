Западные танки Abrams и Leopard почти исчезли из зоны СВО

Как пояснили в силовых структурах, командование ВСУ избегает использовать эти танки из-за их уязвимости перед ударными беспилотниками. По словам представителя силовых структур, командование ВСУ осознает высокий риск уничтожения этой техники беспилотниками, что приведет не только к значительным финансовым потерям, но и к серьезному репутационному ущербу. Снижение активности применения западных танков на фронте связано с их высокой уязвимостью от современных средств поражения, в первую очередь — от FPV-дронов.