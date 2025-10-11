Ким Чен Ын принял Медведева в Пхеньяне и передал послание Путину

Ким Чен Ын остался очень доволен визитом делегации «Единой России» в Пхеньян. По его словам, это наглядно показывает, что Россия поддерживает КНДР. Он уверен, что этот визит станет серьезным шагом для отношений двух стран, которые теперь выходят на уровень полноценного стратегического партнерства и союзничества. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что сотрудничество между партиями будет только крепнуть, что поможет защищать интересы и благополучие обеих стран.