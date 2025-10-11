Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын принял Медведева в Пхеньяне и передал послание Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с председателем партии «Единая Россия», запредом Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 октября Медведев прибыл в Пхеньян во главе российской делегации с поздравительным визитом по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Во время встречи Ким Чен Ын передал послание президенту РФ Владимиру Путину.

Медведев встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 10 октября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с председателем партии «Единая Россия», запредом Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 октября Медведев прибыл в Пхеньян во главе российской делегации с поздравительным визитом по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Во время встречи Ким Чен Ын передал послание президенту РФ Владимиру Путину.

«Ким Чен Ын тепло встретил Дмитрия Медведева и имел с ним товарищескую и дружескую беседу. Пользуясь случаем встречи с российскими друзьями в знаменательный момент, товарищ Ким Чен Ын попросил передать теплый привет самому дорогому товарищу Владимиру Путину», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын остался очень доволен визитом делегации «Единой России» в Пхеньян. По его словам, это наглядно показывает, что Россия поддерживает КНДР. Он уверен, что этот визит станет серьезным шагом для отношений двух стран, которые теперь выходят на уровень полноценного стратегического партнерства и союзничества. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что сотрудничество между партиями будет только крепнуть, что поможет защищать интересы и благополучие обеих стран.

Со своей стороны, Дмитрий Медведев поблагодарил за приглашение приехать в Пхеньян в такую важную для Кореи годовщину. Он вспомнил о мужестве корейских военнослужащих во время освобождения Курской области, назвав это символом братской дружбы между странами, и заверил, что Россия готова и дальше развивать сотрудничество — и на уровне партий, и на уровне государств.

В ходе встречи стороны обсудили, как активизировать контакты между партиями и поговорили на актуальные международные темы. Завершился визит официальным обедом в честь российской делегации.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше