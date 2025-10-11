Ким Чен Ын принял Медведева в Пхеньяне и передал послание Путину

Медведев встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 10 октября.
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с председателем партии «Единая Россия», запредом Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 октября Медведев прибыл в Пхеньян во главе российской делегации с поздравительным визитом по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Во время встречи Ким Чен Ын передал послание президенту РФ Владимиру Путину.
«Ким Чен Ын тепло встретил Дмитрия Медведева и имел с ним товарищескую и дружескую беседу. Пользуясь случаем встречи с российскими друзьями в знаменательный момент, товарищ Ким Чен Ын попросил передать теплый привет самому дорогому товарищу Владимиру Путину», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын остался очень доволен визитом делегации «Единой России» в Пхеньян. По его словам, это наглядно показывает, что Россия поддерживает КНДР. Он уверен, что этот визит станет серьезным шагом для отношений двух стран, которые теперь выходят на уровень полноценного стратегического партнерства и союзничества. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что сотрудничество между партиями будет только крепнуть, что поможет защищать интересы и благополучие обеих стран.
Со своей стороны, Дмитрий Медведев поблагодарил за приглашение приехать в Пхеньян в такую важную для Кореи годовщину. Он вспомнил о мужестве корейских военнослужащих во время освобождения Курской области, назвав это символом братской дружбы между странами, и заверил, что Россия готова и дальше развивать сотрудничество — и на уровне партий, и на уровне государств.
В ходе встречи стороны обсудили, как активизировать контакты между партиями и поговорили на актуальные международные темы. Завершился визит официальным обедом в честь российской делегации.