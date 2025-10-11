Омских пенсионерок лишают миллионов через новую схему мошенничества

В субботу, 11 октября 2025 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о случае мошенничества в отношении 67-летней жительницы Кировского административного округа Омска.
Пенсионерка отдала мошенникам 1,1 млн рублей после разговора о замене домофонного ключа.
"Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником домофонной компании и сообщил о необходимости замены ключа доступа. Убедил потерпевшую, что для этого не нужно никуда ехать, а все можно оформить дистанционно. В ходе беседы омичка получила код в СМС-сообщении и продиктовала его собеседнику.
Спустя некоторое время ей позвонил сотрудник ФСБ и проинформировал о том, что ее персональными данными завладели мошенники, которые пытаются оформить на нее кредит и для сохранности сбережений необходимо перевести денежные средства на безопасный счет", — говорится в сообщении.
Отметчается, что за отчетный период поступило 16 заявлений о дистанционном хищении денег. Стоит отметить, что, судя по официальным сообщениям, мошенники сейчас повсеместно используют схему на домофонных ключах. В сентябре 2025 года другая пенсионерка осталась без 3,2 млн рублей по аналогичному сценарию.