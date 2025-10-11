Омских пенсионерок лишают миллионов через новую схему мошенничества

"Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником домофонной компании и сообщил о необходимости замены ключа доступа. Убедил потерпевшую, что для этого не нужно никуда ехать, а все можно оформить дистанционно. В ходе беседы омичка получила код в СМС-сообщении и продиктовала его собеседнику.