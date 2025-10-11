Пожар в многоэтажном доме под Красноярском удалось потушить: названо число жертв и причина ЧП

В Красноярском крае произошел страшный пожар в одном из многоэтажных домов. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию обнародовали в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.