Пожар в многоэтажном доме под Красноярском удалось потушить: названо число жертв и причина ЧП

Неосторожное обращение с сигаретой стало причиной пожара под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае произошел страшный пожар в одном из многоэтажных домов. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию обнародовали в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.

Так, по информации следствия, один из жильцов уснул с непотушенной сигаретой. Именно в этом комнате обнаружили очаг возгорания. Сейчас двое из пяти пострадавших находятся в приемном покое местной больницы.

«Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — рассказали в СК.

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило вечером 10 октября.