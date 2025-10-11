У берегов Камчатки произошло землетрясение, есть ли угроза цунами

«Ощущаемый подземный толчок (афтершок) зафиксирован в Тихом океане. Предварительно, по инструментальным данным, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась», — сообщается в telegram-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.