Мощный пожар в Сосновоборске устроила женщина, заснувшая с сигаретой

«Предположительно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — сообщили в telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.