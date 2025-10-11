Число пострадавших при пожаре в Сосновоборске увеличилось до пяти

Ране в Денежном переулке в центре Москвы произошёл пожар в итальянском ресторане. В результате происшествия из здания были эвакуированы около 100 человек. Пожар начался на кухне ресторана Cantinetta Antinori. Оборудование загорелось на площади 20 «квадратов», и почти сразу здание заполнилось густым дымом. Предварительно, жертв и пострадавших нет.