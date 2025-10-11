Новая статья появилась в деле о покушении на Симоньян и Собчак

Статья о возбуждении ненависти и вражды появилась в деле о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и ее коллегу, журналистку Ксению Собчак. Об этом в субботу, 11 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы расследования.
Согласно документам, некоторые из фигурантов разбирательств проходят обвиняемыми по статьям о публичных призывах к терроризму, а также, в зависимости от их роли, по статьям об участии в деятельности террористической организации, хулиганстве и разбое, следует из материала.
Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».
Спустя год Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи. Позже Следственный комитет провел четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования о подготовке покушений на журналисток.