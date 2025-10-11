Следователи назвали предварительную версию причины пожара в Сосновоборске

«Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — уточнили в ведомстве.