Следователи назвали предварительную версию причины пожара в Сосновоборске

«Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — уточнили в ведомстве.
Как сообщает следственное управление, во время ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки было обнаружено тело 48-летней женщины. Предварительно, смерть наступила от воздействия высоких температур.
Для определения точных причин пожара и гибели женщины назначены экспертизы. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Прокуратура Красноярского края также организовала проверку. В ведомстве уточнили, что в расположенном поблизости лицее развернут пункт временного размещения для пострадавших.
Ранее число пострадавших при пожаре в Сосновоборске увеличилось до пяти. Напомним, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пожар локализовали. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники.
