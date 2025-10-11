Соседка обокрала 86-летнюю пенсионерку в Хабаровском крае

Пожилая женщина из Хабаровского края лишилась своих накоплений после визита соседки. Под предлогом взять лекарство та зашла в комнату бабушки и вынесла кошелек с деньгами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пенсионерка из Вяземского района заметила пропажу денег после визита соседки. Женщина обратилась в полицию, подозреваемую задержали. Ей оказалась 37-летняя безработная, ранее судимая жительница того же дома.