Соседка обокрала 86-летнюю пенсионерку в Хабаровском крае

Пожилая женщина из Хабаровского края лишилась своих накоплений после визита соседки. Под предлогом взять лекарство та зашла в комнату бабушки и вынесла кошелек с деньгами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пенсионерка из Вяземского района заметила пропажу денег после визита соседки. Женщина обратилась в полицию, подозреваемую задержали. Ей оказалась 37-летняя безработная, ранее судимая жительница того же дома.
«Во время визита к пожилой женщине местная жительница зашла в комнату под предлогом, что хочет взять лекарство. В это время она похитила кошелек, в котором лежало 20 тысяч рублей. Деньги потратила на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Вяземскому району.
Дело расследовали по статье «Кража». Уголовное дело уже передано в суд. Женщина будет дожидаться приговора под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.