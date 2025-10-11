Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатского края. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
По словам представителей научного учреждения, подземные толчки меньшей интенсивности, магнитудой 5,8, зафиксировали на глубине 53,4 километра в 90 километрах по Петропавловска-Камчатского. Позже магнитуда увеличилась до 6,1.
— Координаты: 53.0918, 159.9542, — передает официальный Telegram-канал краевого филиала исследовательского центра.
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковую фотографию первого более чем за 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок был сделан с помощью аппарата «Арктика-М». Об извержении вулкана стало известно 3 августа. Он выбросил в небо пепел на высоту шесть километров.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.