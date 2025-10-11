Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковую фотографию первого более чем за 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок был сделан с помощью аппарата «Арктика-М». Об извержении вулкана стало известно 3 августа. Он выбросил в небо пепел на высоту шесть километров.