У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное в регионе с 1952 года. После него ежедневно фиксируются афтершоки, большинство из которых жители не ощущают. Сейсмологи отмечают, что сила повторных толчков постепенно снижается.