У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр находился на расстоянии около 90 километров от Петропавловска-Камчатского, глубина очага — 53,4 километра.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале.

По данным на 03:08:42 (06:08 мск), специалисты оценивали силу подземных толчков в 5,8. Позже, в 07:08, сейсмологи уточнили — магнитуда составила 6,1.

Согласно информации центра, эпицентр находился на расстоянии около 90 километров от Петропавловска-Камчатского, глубина очага — 53,4 километра.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное в регионе с 1952 года. После него ежедневно фиксируются афтершоки, большинство из которых жители не ощущают. Сейсмологи отмечают, что сила повторных толчков постепенно снижается.