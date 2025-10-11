У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5

В проливе Дрейка также было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,6. Эпицентр землетрясения располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.