У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья северных Курильских островов в ночь на субботу. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане в ночь на 11 октября. Его эпицентр располагался в 67 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 49 километров», — сообщила Семёнова.

Сейсмолог уточнила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до 5 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

В проливе Дрейка также было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,6. Эпицентр землетрясения располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

