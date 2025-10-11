Дончанина задержали за призывы к терроризму и убийству россиян

Силовики задержали 20-летнего дончанина, который публиковал в Сети комментарии с призывами к расправе над россиянами и уничтожению административных зданий органов госвласти. Он признал вину в содеянном. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, — передает сообщение регионального управления ведомства ТАСС.
Правоохранители 10 октября задержании жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина, родившийся в 1980 году и имеющий гражданство России и Украины, был арестован на два месяца.