Дончанина задержали за призывы к терроризму и убийству россиян

Силовики задержали 20-летнего дончанина, который публиковал в Сети комментарии с призывами к расправе над россиянами и уничтожению административных зданий органов госвласти. Он признал вину в содеянном. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике.