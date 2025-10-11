Непотушенная сигарета стала причиной пожара в доме в Красноярском крае

Следователи СК России занимаются выяснением обстоятельств гибели 48-летней женщины при пожаре, произошедшем в Сосновоборске на улице Пятилетки. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления.
Предварительно установлено, что покойная жила со своими пожилыми родственниками — свекровью и свекром.
По основной версии, пожар произошло из-за непогашенной сигареты, которую курила погибшая. Огонь быстро перекинулся и охватил кровлю здания.
Для определения точной причины смерти женщины и возникновения пожара назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.
Трагедия произошла ночью 11 октября в многоквартирном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тело погибшей с явными следами воздействия высоких температур.