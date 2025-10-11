Ричмонд
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в доме в Красноярском крае

В результате происшествия погибла 48-летняя женщина.

Источник: Аргументы и факты

Следователи СК России занимаются выяснением обстоятельств гибели 48-летней женщины при пожаре, произошедшем в Сосновоборске на улице Пятилетки. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления.

Предварительно установлено, что покойная жила со своими пожилыми родственниками — свекровью и свекром.

По основной версии, пожар произошло из-за непогашенной сигареты, которую курила погибшая. Огонь быстро перекинулся и охватил кровлю здания.

Для определения точной причины смерти женщины и возникновения пожара назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Трагедия произошла ночью 11 октября в многоквартирном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тело погибшей с явными следами воздействия высоких температур.