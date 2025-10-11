Таролог рассказала, когда найдут пропавшую в лесах Сибири семью Усольцевых

Напомним, инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко отметил, что скальные образования в Кутурчинском Белогорье, где пропали Усольцевы, являются частью маркированных туристических троп. По его словам, в условиях неблагоприятных погодных условий, тумана, действительно можно провалиться в скальные глубокие ниши, однако он усомнился, что такое несчастье могло произойти сразу со всей семьей.