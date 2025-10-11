Таролог рассказала, когда найдут пропавшую в лесах Сибири семью Усольцевых

Таролог Елена, подключившийся к поискам пропавших 28 сентября в лесах Красноярского края Усольцевых, рассказала, когда могут найти семью.
Как она отметила в беседе с aif.ru, Усольцевых нужно искать в скалах.
«Еще в самом начале, когда только начались поиски, я поняла, что девочка может быть в расщелине, и предположила, что вся семья там», — отметила Елена.
По ее словам, Усольцевых найдут между 21-м и 40-м днем от момента их исчезновения.
«Думаю, произойдет это 18 или 19 октября… Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору», — сказал таролог.
Напомним, инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко отметил, что скальные образования в Кутурчинском Белогорье, где пропали Усольцевы, являются частью маркированных туристических троп. По его словам, в условиях неблагоприятных погодных условий, тумана, действительно можно провалиться в скальные глубокие ниши, однако он усомнился, что такое несчастье могло произойти сразу со всей семьей.
Ранее Исиченко также рассказал aif.ru, почему Кутурчинское Белогорье некоторые люди называют мистическим местом.