Житель Донецка призывал к насилию над русскими в Telegram, его задержала ФСБ

Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Подольска, который в проукраинских «Телеграм»-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов по Москве и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе. В ходе обысков по месту жительства были изъяты электронные устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, задержанному грозит до семи лет лишения свободы. В ФСБ также заявили о недопустимости подобных призывов и намерении пресекать любую деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в стране.