Житель Донецка призывал к насилию над русскими в Telegram, его задержала ФСБ

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР задержали жителя Донецка. Видео © ЦОС ФСБ России.
Официальный представитель управления Арина Клепанова сообщила, что задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в сети интернет и размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации и уничтожению административных зданий органов государственной власти.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе задержания подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«Мне 20 лет. Я в разных проукраинских “телеграм”-каналах писал гневные комментарии с призывами к насилию над русскими», — сказал задержанный.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Подольска, который в проукраинских «Телеграм»-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов по Москве и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе. В ходе обысков по месту жительства были изъяты электронные устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, задержанному грозит до семи лет лишения свободы. В ФСБ также заявили о недопустимости подобных призывов и намерении пресекать любую деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в стране.
