ПВО за ночь сбила 42 украинских беспилотника

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ, которые были обнаружены в воздушном пространстве над территорией России. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В сообщении ведомства уточняется, что в период с 23:00 10 октября до 7:00 11 октября по московскому времени дежурные силы ПВО осуществили перехват и уничтожение 42 украинских дронов самолетного типа.
Большая часть из них, а именно 19 аппаратов, была сбита над Волгоградской областью. Также были уничтожены 15 БПЛА в Ростовской области, 3 в Ульяновской, по 2 в Воронежской области и Республике Башкортостан, и 1 беспилотник в Саратовской области.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при атаке БПЛА на регион никто не пострадал.