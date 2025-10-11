Ричмонд
ПВО за ночь сбила 42 украинских беспилотника

19 БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ, которые были обнаружены в воздушном пространстве над территорией России. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что в период с 23:00 10 октября до 7:00 11 октября по московскому времени дежурные силы ПВО осуществили перехват и уничтожение 42 украинских дронов самолетного типа.

Большая часть из них, а именно 19 аппаратов, была сбита над Волгоградской областью. Также были уничтожены 15 БПЛА в Ростовской области, 3 в Ульяновской, по 2 в Воронежской области и Республике Башкортостан, и 1 беспилотник в Саратовской области.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при атаке БПЛА на регион никто не пострадал.

