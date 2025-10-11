Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Братске

В подъезде на первом этаже был обнаружен 65-летний мужчина. Его с отравлением угарным газом передали врачам скорой медицинской помощи. Пламя ликвидировали на квадратном метре. Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.