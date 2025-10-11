Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 19 — ликвидировали над Волгоградской областью. 15 БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Ульяновской областью. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Башкортостан. Ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа перехватили над Саратовской областью.

Напомним, в Волгограде обломки украинского беспилотника упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет. Ранее местные жители сообщили о раздавшихся взрывах над Волгоградом. Они рассказали о 5−7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

