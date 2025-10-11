Новые детали в деле о покушении на Симоньян: подробности

В уголовном деле о подготовке покушения на главреда телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян появилась новая статья. Она связана с возбуждением ненависти и вражды. Об этом свидетельствуют материалы дела, пишет РИА Новости.
Как известно, в подготовке покушения на Симоньян обвиняются сразу несколько человек. Однако теперь положение некоторых из них ухудшилось еще больше. Поскольку им предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ. То есть, в возбуждении ненависти и вражды.
В то же время, некоторым фигурантам уголовного дела предъявили обвинения по другим статьям. А именно по ч.2 ст. 280 и ч.2 ст. 205.5 и ч.2 ст. 213 и статье 162 УК РФ. То есть, их обвинили в призывах к экстремизму, участию в действиях террористической организации, хулиганстве и разбое соответственно.
Напомним, в июле 2025 года уголовное дело о покушении на Маргариту Симоньян пополнилось сразу тремя новыми фигурантами. Причем несовершеннолетними. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Какие именно — не уточняется.