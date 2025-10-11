Новые детали в деле о покушении на Симоньян: подробности

В то же время, некоторым фигурантам уголовного дела предъявили обвинения по другим статьям. А именно по ч.2 ст. 280 и ч.2 ст. 205.5 и ч.2 ст. 213 и статье 162 УК РФ. То есть, их обвинили в призывах к экстремизму, участию в действиях террористической организации, хулиганстве и разбое соответственно.