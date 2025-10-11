Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжившая после покушения Хананашвили подала новый иск к директору школы

Светлана Хананашвили обратилась в суд с заявлением о возмещении материального и морального ущерба в отношении директора столичной частной школы Василисы Масловой, которая организовала на неё покушение. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Иск зарегистрирован в судебной системе, рассмотрение назначено на 19 ноября 2025 года. Помимо Масловой, ответчиком выступает Николай Фролов, участвовавший в деле. Размер заявленных требований официально не раскрывается.

Напомним, в январе 2020 года Василиса Маслова организовала покушение на жену депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. Будучи директором частной школы, она привлекла двух бывших учеников. Жене Хананашвили нанесли ножевые ранения, но благодаря помощи медиков женщина выжила.

А ранее стало известно, что пенсионер из Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Поводом для расправы послужил запрет копать червей на участке. Обвиняемый достал из собственной сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в область грудной клетки. Полученное ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте. За данное преступление пенсионер может получить до 15 лет лишения свободы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.