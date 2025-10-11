Выжившая после покушения Хананашвили подала новый иск к директору школы

А ранее стало известно, что пенсионер из Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Поводом для расправы послужил запрет копать червей на участке. Обвиняемый достал из собственной сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в область грудной клетки. Полученное ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте. За данное преступление пенсионер может получить до 15 лет лишения свободы.