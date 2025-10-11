Украинцы вымогали у дочки пленного бойца ВС РФ деньги, угрожая прислать его голову

Ранее представители силовых структур информировали ТАСС, что семье Василия, военного из Стерлитамака, удалось вернуть его из украинского плена, отказавшись выполнять требования вымогателей и своевременно обратившись в органы правопорядка. По словам Татьяны, после попадания ее отца в плен с ней вышел на связь украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин. Во время видеозвонка он продемонстрировал ей состояние раненого отца.