В Красноярском крае вспыхнула пятиэтажка: что известно о ЧП

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме. По данным регионального главка МЧС, огонь, охвативший 2000 квадратных метров, был локализован и полностью устранен к 7:04 по местному времени. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на пятом этаже и быстро распространилось по конструкциям строения. Погибшая женщина проживала в квартире совместно со свекровью и свекром.