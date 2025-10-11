Ричмонд
В Красноярском крае вспыхнула пятиэтажка: что известно о ЧП

СОСНОВОБОРСК, 11 октября, ФедералПресс. Крупный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске Красноярского края. На данный момент он полностью ликвидирован. По предварительным данным, происшествие унесло жизнь одного человека, еще пятеро жильцов пострадали.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — сообщили «ТАСС» в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме. По данным регионального главка МЧС, огонь, охвативший 2000 квадратных метров, был локализован и полностью устранен к 7:04 по местному времени. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на пятом этаже и быстро распространилось по конструкциям строения. Погибшая женщина проживала в квартире совместно со свекровью и свекром.

Глава города Алексей Кудрявцев сообщил, что в ПВР размещены 50 человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины возникновения возгорания. Прокуратура продолжает работу на месте: проверяется соблюдение правил пожарной безопасности. Также назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и гибели женщины. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.