Мошенники устроили охоту на родственников участников СВО

Ранее мошенники уже использовали различные схемы для получения доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах», в том числе под предлогом регистрации кода от домофона. Они выманивали коды подтверждения, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. МВД неоднократно призывало россиян не сообщать никому коды и пароли, а также не доверять звонкам от незнакомцев.