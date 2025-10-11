Обвиненный во взятке генерал Кузнецов держал дома необычную вещь: она связана с армией и стоит сотни тысяч

Кроме того, в коллекции присутствуют сувенирные модели. Например, одна из монет — из серебра 999-й пробы. На ней изображены три обезьяны, а также надпись: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Впрочем, внимание следователей привлекла другая дорогостоящая вещь генерала — серебряные погоны.