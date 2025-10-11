Обвиненный во взятке генерал Кузнецов держал дома необычную вещь: она связана с армией и стоит сотни тысяч

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, пополнилось новыми деталями. У офицера изъяли серебряные погоны, стоимость которых составляет более 180 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении редакции.
Как известно, на данный момент в отношении Кузнецова продолжают вестись следственные действия. И в ходе них выяснилось, что бывший главный кадровик Министерства обороны РФ, например, является владельцем коллекции серебряных монет. Она насчитывает более 80 штук. В это число входят, в том числе, наборы из Танзании и Казахстана.
Кроме того, в коллекции присутствуют сувенирные модели. Например, одна из монет — из серебра 999-й пробы. На ней изображены три обезьяны, а также надпись: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Впрочем, внимание следователей привлекла другая дорогостоящая вещь генерала — серебряные погоны.
«В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — говорится в материалах дела.
Напомним, история вокруг Юрия Кузнецова началась еще в 2024 году. Тогда генерала заподозрили во взятке в особо крупном размере и завели против него уголовное дело. Вскоре военный оказался в СИЗО. В отношении него продолжались следственные действия.
Новые подробности история Кузнецова приобрела к августу 2025 года. Тогда обнаружилось, что генерал обладает колоссальным количеством имущества. Начиная от элитной недвижимости и заканчивая золотыми «червонцами». Сумма всего нажитого составляла порядка полумиллиарда рублей. Все это потребовали конфисковать. При этом известно, что уголовное дело Кузнецова насчитывает свыше 40 томов. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь, не так давно был вынесен приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Его осудили на 13 лет колонии. Однако после этого следователи продолжили выявлять лиц, которые помогали Иванову в теневых делах.