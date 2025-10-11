От отличного состояния до подозрений в деменции: почему в мире заговорили о здоровье Трампа

В июле журналисты заметили у Дональд Трампа темный синяк на кисти правой руки. Тот же синяк был заметен позже, во время приема в Белом доме южнокорейского коллеги Ли Чжэ Мена. На это обратило внимание издание The Independent. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила появление темного синяка на кисти правой руки последствиями «частых рукопожатий» и приемом аспирина. По ее словам, серьезных проблем со здоровьем у президента нет.