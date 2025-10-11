Ричмонд
Дочь попавшего в плен бойца ВС РФ получила требование выкупа с угрозой «прислать голову» отца

Дочь российского военнослужащего, находящегося в плену, Татьяна сообщила ТАСС о факте вымогательства денег украинской стороной под угрозой убийства её отца.

Дочь российского военнослужащего, находящегося в плену, Татьяна сообщила ТАСС о факте вымогательства денег украинской стороной под угрозой убийства её отца. По её словам, после того как украинский журналист Владимир Золкин показал ей по видеосвязи раненого отца, с ней связался неизвестный с украинского номера.

Злоумышленник потребовал перевести 30 тысяч рублей под предлогом организации возвращения военнослужащего в Россию, пригрозив в случае отказа «прислать голову».

Вслед за звонком пришло SMS с предупреждением о последствиях в случае обращения в правоохранительные органы.

Ранее была названа причина отказа ВСУ от использования разрекламированных танков НАТО.

