Дочь попавшего в плен бойца ВС РФ получила требование выкупа с угрозой «прислать голову» отца

Дочь российского военнослужащего, находящегося в плену, Татьяна сообщила ТАСС о факте вымогательства денег украинской стороной под угрозой убийства её отца. По её словам, после того как украинский журналист Владимир Золкин показал ей по видеосвязи раненого отца, с ней связался неизвестный с украинского номера.
Злоумышленник потребовал перевести 30 тысяч рублей под предлогом организации возвращения военнослужащего в Россию, пригрозив в случае отказа «прислать голову».
Вслед за звонком пришло SMS с предупреждением о последствиях в случае обращения в правоохранительные органы.
