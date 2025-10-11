Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка подвергалась избиениям в колл-центре

Ранее Дашима Очирнимаева вылетела в Москву из Бангкока. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт. Напомним, 26 сентября посол России и Таиланде сообщил о пропаже россиянки, которую обманули и незаконным путём вывезли из королевства в Мьянму. Предположительно, там её заставили работать в мошенническом колл-центре, а за отказ от выполнения «обязанностей» угрожали плетью и даже продажей на органы. МИД РФ уведомил о преступлении тайских и мьянманских силовиков, которые 7 октября провели успешную операцию и сегодня передали девушку российским дипломатам. Освобождённой оказалась 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева, она служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта. Девушке работа показалось скучной, поэтому она решила попытать счастье за границей.