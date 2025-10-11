Ричмонд
Россиянку арестовали за госизмену, совершенную в несовершеннолетнем возрасте

В Орле суд принял решение о заключении под стражу девушки, обвиняемой в государственной измене. По данным следствия, предполагаемое преступление было совершено обвиняемой до достижения ею совершеннолетия.

«Задержана молодая девушка в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Суд Орла избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста. Следствие считает, что на момент совершения инкриминируемых действий она не достигла 18 лет», — сообщил источник РИА Новости.

Детали возбужденного дела не разглашаются. Обусловлено это тем, материалы имеют гриф секретности. По статье о госизмене девушке грозит до 20 лет заключения.