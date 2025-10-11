Жителя Донецка задержали спецслужбы за запрещенные комментарии

В Донецке задержан мужчина за террористические призывы в соцсетях.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за публикацию в интернете призывов к совершению террористических актов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.
«Региональным Управлением ФСБ России задержан житель г. Донецка, причастный к совершению публичных призывов к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в telegram-канале Штаб обороны ДНР. По данным следствия, задержанный неоднократно размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении граждан России и уничтожению зданий органов государственной власти. Также он публиковал в интернете антироссийские материалы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее ФСБ России обнародовала видео с признаниями задержанных в Красноярском и Ставропольском краях. Подозреваемые сознались в подготовке взрывов на еврейских религиозных объектах с целью массовых убийств. Подробнее о происшествии — в материалах Вгзляда.