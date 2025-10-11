Жителя Донецка задержали спецслужбы за запрещенные комментарии

«Региональным Управлением ФСБ России задержан житель г. Донецка, причастный к совершению публичных призывов к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в telegram-канале Штаб обороны ДНР. По данным следствия, задержанный неоднократно размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении граждан России и уничтожению зданий органов государственной власти. Также он публиковал в интернете антироссийские материалы.