Амурные дела директора школы закончились кровью: жертва выжила, перед судом предстанет ученик

Тем не менее, Хананашвили выжила. А в отношении Масловой быстро было возбуждено уголовное дело. В итоге, ее приговорили к девяти годам колонии. Однако на этом все не кончилось. Теперь Хананашвили подала новый иск. Она потребовала от Масловой возмещения ущерба. Как морального, так и материального.