Амурные дела директора школы закончились кровью: жертва выжила, перед судом предстанет ученик

Выжившая при покушении Светлана Хананашвили подала новый иск к организовавшей нападение директору частной столичной школы Василисе Масловой. Она потребовала возмещения материального и морального ущерба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Скандальная история в столице развернулась еще несколько лет назад. Тогда Василиса Маслова завязала романтические отношения с мужем Светланы Хананашвили, а вскоре захотела устранить «соперницу». Поэтому наняла бывшего ученика, чтобы тот «припугнул» женщину. Правда, тот перестарался. Поэтому нанес ей несколько ударов ножом и едва не убил.
Тем не менее, Хананашвили выжила. А в отношении Масловой быстро было возбуждено уголовное дело. В итоге, ее приговорили к девяти годам колонии. Однако на этом все не кончилось. Теперь Хананашвили подала новый иск. Она потребовала от Масловой возмещения ущерба. Как морального, так и материального.
«Зарегистрирован иск Хананашвили С. М. Судебное заседание назначено на 19 ноября 2025 года», — сказано в материалах суда.
При этом известно, что ответчиком по иску, помимо Масловой, является Николай Фролов. Тот самый экс-ученик, которого директор школы попросила «припугнуть» Светлану Хананашвили.
Напомним, Михаил Хананашвили, из-за которого все это произошло, вовсе оказался непричастен к случившемуся. Однако потом он все же прокомментировал события. Он выразил мнение, что покушение Маслова планировала больше года. Поскольку с ее стороны начались странные порывы.