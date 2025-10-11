В Орле арестовали девушку по делу о госизмене, совершенной до совершеннолетия

KP.RU ранее писал, что в Крыму работники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Известно, что у него есть двойное гражданство — РФ и Украины. По версии следствия, мужчина был завербован украинской разведкой и по поручению куратора собирал и передавал сведения о местоположении средств ПВО в Крыму и Севастополе.