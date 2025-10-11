В Орле арестовали девушку по делу о госизмене, совершенной до совершеннолетия

Орловский суд принял решение отправить в следственный изолятор девушку, которую подозревают в государственной измене. Следствие считает, что она совершила преступление до того, как достигла совершеннолетия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — поделился деталями дела собеседник агентства.
Детали данного дела не разглашаются, так как оно имеет гриф «секретно».
KP.RU ранее писал, что в Крыму работники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Известно, что у него есть двойное гражданство — РФ и Украины. По версии следствия, мужчина был завербован украинской разведкой и по поручению куратора собирал и передавал сведения о местоположении средств ПВО в Крыму и Севастополе.