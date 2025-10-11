За сутки в поисках пропавшей семьи Усольцевых обследовано 36 кв. км леса

Усольцевы пропали 28 сентября во время турпохода. Они планировали отправиться в пеший поход от Кутурчина до Кутурчинского белогорья вместе с тургруппой, но группа не собралась из-за ухудшившейся погоды, поэтому Усольцевы приняли решение пойти сами.