За сутки в поисках пропавшей семьи Усольцевых обследовано 36 кв. км леса

Поиски пока не привели к результату.

Источник: Аргументы и факты

Поисковики за сутки обследовали в поисках пропавшей в лесах Красноярского края семьи Усольцевых 36 кв. км, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщается, что обследовано 36 кв. км лесного массива и 284,2 км лесных дорог. Воздушные судна не применялись. Поиски результатов пока не дали.

Усольцевы пропали 28 сентября во время турпохода. Они планировали отправиться в пеший поход от Кутурчина до Кутурчинского белогорья вместе с тургруппой, но группа не собралась из-за ухудшившейся погоды, поэтому Усольцевы приняли решение пойти сами.

9 октября был зафиксирован сигнал с телефона главы семейства.

Озвучивались разные версии исчезновения Усольцевых, в том числе нападение диких животных или браконьеров.

В поисках также участвуют тарологи. Они выдвигают свои версии, когда и где будет найдена семья.