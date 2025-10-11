Ричмонд
Часть Одессы и пригорода осталась без света

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Часть Одессы и пригорода осталась без электричества, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК.

Источник: Reuters

«У части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения», — говорится на сайте компании.

В ночь на субботу местные СМИ писали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов. Международная служба мониторинга NetBlocks отмечала значительное ухудшение доступа в интернет в городе. Также сообщалось о пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске.

В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Последствия удара

«Укрэнерго» сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.

Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.