Часть Одессы и пригорода осталась без света

В ночь на субботу местные СМИ писали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов. Международная служба мониторинга NetBlocks отмечала значительное ухудшение доступа в интернет в городе. Также сообщалось о пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске.